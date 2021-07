Dragon Age, in arrivo la serie TV targata Netflix? Spunta un rumor, ma non è attendibile

Dopo che è stato svelato l'arrivo di una serie live-action di Pokémon targata Netflix, è spuntato in rete un nuova voce di corridoio che vorrebbe il colosso dello streaming al lavoro sull'adattamento di un importante franchise videoludico.

Stiamo parlando di Dragon Age, celebre serie di videogiochi di ruolo a tema fantasy che, stando a un rumor che sta facendo il giro del web in queste ore, farà da base per una serie live-action sviluppata da Netflix.

Peccato che quest'informazione provenga da Giant Freaking Robot, sito di dubbia affidabilità (a dir poco) che sforna "scoop" ad un ritmo tale da ricordare il modus operandi del notoriamente inaffidabile We Got This Covered. Sempre sul fronte dei videogiochi, per esempio, in questi mesi ha anticipato l'arrivo di film basati su Demons Souls e Horizon: Zero Dawn e di una serie live-action di Final Fantasy, mentre tra le "esclusive" più recenti troviamo uno show live-action di He-Man, uno spin-off di Stranger Things, una pellicola Marvel dedicata a Red Guardian e un il film Batgirl vs Supergirl. Insomma, un numero di scoop che farebbe impallidire anche i vari Variety, Deadline ecc.

Gli amanti dei videogiochi tuttavia non hanno di che preoccuparsi, dato che sono ormai moltissimi gli show o i film tratti dai videogiochi ad essere entrati ufficialmente in sviluppo. Per avere un'idea più precisa, qui potete trovare la lista di tutti i videogiochi che diventeranno film o serie TV nel prossimo futuro.