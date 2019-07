Anche Dragon Trainer tra le nuove serie per bambini annunciate da Netflix

Netflix, come compagnia che vuole porsi l'obbiettivo di estendere il più possibile il proprio pubblico e di rivolgersi quindi a tutte le fasce di spettatori, non può non avere un occhio di riguardo per i più piccoli e relativi genitori.

La nota piattaforma streaming ha dunque annunciato la produzione un po' di nuovi show pensati appositamente per gli utenti più giovani, che potranno quindi godersi qualcosa di pensato su misura per loro insieme alle proprie famiglie.

Le nuove produzioni vanno a toccare anche franchise piuttosto famosi, come Dragon Trainer: in programma c'è infatti DreamWorks Dragon Rescue Rider, serie che va ad approfondire l'universo della nota trilogia sulle avventure di Hiccup e Sdentato. La serie sarà prodotta da Jack Thomas, già noto per essere produttore esecutivo di Due Fantagenitori.

DreamWorks sarà legata anche ad un'altra serie che approderà su Netflix, Go, Dog. Go! Che narrerà le avventure di un cucciolo chiamato Tag Barker. StarBeam sarà invece una serie supereroistica ideata da Jason Netter (Preacher), mentre Izzy Bee's Koala World sarà firmata da Liz Keyishian (Sesame Street). Emily's Wonder Lab si occuperà invece di introdurre i piccoli spettatori al mondo della scienza, tramite una serie di divertenti esperimenti ed attività; What-To-Doodles seguirà invece le avventure di un gruppo di simpatiche creaturine ideate da Doug Wood (Bob L'Aggiustatutto).

Non solo bambini, comunque: Netflix si sta attualmente occupando anche della produzione di una serie animata per adulti basata sulle canzoni di Kid Cudi. Vi siete mai chiesti, invece, come mai la piattaforma tenda spesso a cancellare le proprie serie dopo solo un paio di stagioni?