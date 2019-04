Dragonero, Rai annuncia una nuova serie animata tratta dal fumetto Bonelli!

Secondo quanto riportato da La Stampa, in occasione dell'imminente dell'imminente mostra che si terrà all'imminente Cartoons the Bay, la Rai e la Sergio Bonelli Editori hanno annunciato l'arrivo di una serie tv animata su Dragonero, fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti.

La mostra, intitolata L’universo di Dragonero, dal fumetto all’animazione, si terrà a Torino negli spazi del Centro di Produzione Televisivo Rai di Via Verdi e sarà premiata con il Pulcinella Cross Media Award.

"È il riconoscimento di un lungo lavoro, fatto dalla Rai e dalla Sergio Bonelli Editore per arrivare a offrire al pubblico il prodotto migliore possibile." ha dichiarato Luca Barbieri, editor della serie a fumetti per conto della Bonelli. Viene premiata la cross-medialità del progetto, che abbraccia più ambiti, non solo fumetto e serie animata, ma anche romanzi di narrativa, giochi di ruolo. Un universo vasto e affascinante."

Uscita nel 2007 con una corposa graphic novel, Dragonero è stata la prima serie fantasy targata Bonelli anche se, come conferma Barbieri, presenta anche una componente western: "Concordo, la serie ha un forte contenuto western, a partire dall’impostazione dell’eroe che, come scout dell’impero, attraversa regioni poco note per mapparle e studiare popoli e razze. E molte situazioni (assedi in avamposti isolati, razzie dei ghoul, diligenze) sono tipicamente western. Ci sono solo le spade al posto delle colt."

Parlando infine del punto di forza di Dragonero, ovvero il mondo nel quale si muovono i personaggi, Barbieri ha aggiunto: "Proprio per questo è significativa l’amicizia che lega i tre protagonisti, Ian (conosciuto come Dragonero), umano e discendente di una casata di cacciatori di draghi, l’orco Gmor, e l’elfa Sera. Dragonero ha generato due spin-off, una versione più adatta a un pubblico adulto (“Senzanima”) e una per ragazzi, “Dragonero Adventures”, con Ian e Gmor adolescenti e al posto di Sera la sorella di Ian Myrva, che nella serie regolare ha un ruolo più marginale. La serie animata riprende le Adventures con i protagonisti ragazzini."