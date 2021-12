Dragons: The Nine Realms, trailer e poster ufficiali della serie su Dragon Trainer

Dragons: The Nine Realms è la nuova serie animata prodotta da Dreamworks Animation, che entra a far parte del franchise di Dragon Trainer, insieme allo spinoff Netflix Dragons Rescue Riders. Dopo l'annuncio in autunno, ecco finalmente il primo trailer e il poster ufficiale del nuovo show.

Dragons: The Nine Realms è una serie ambientata 1300 anni dopo gli eventi di Dragon Trainer, in un'era moderna nella quale i draghi sono ormai solo una leggenda, almeno finché un'anomalia geologica apre un immenso e profondissimo crepaccio sulla superficie terrestre.

Gli scienziati di tutto il mondo si riuniscono per studiare il fenomeno misterioso, mentre un gruppo di ragazzi giunti sul luogo insieme ai genitori scopre la verità sulle leggendarie creature e sul luogo in cui erano rimaste nascoste. Un segreto che dovranno tenere per sé, per proteggere la loro scoperta.

Nel cast vocale della serie originale troviamo Jeremy Shada (Adventure Time), Julia Stiles (Bourne, Dexter), Marcus Scribner (Black-ish), Aimee Garcia (Dexter, Lucifer), Ashley Liao, Lauren Tom, Keston John, Justina Machado e D'arcy Carden (The Good Place). Lo showrunner è John Tellegen, che è produttore esecutivo insieme a Chuck Asten e Henry Gilroy, con la supervisione di Ben Sleven.

Lo show arriva a tre anni di distanza dal successo mondiale del terzo Dragon Trainer nelle sale cinematografiche, Dragon Trainer - Il mondo nascosto, diretto da Dean DeBlois.

Dragons: The Nine Realms debutterà il 23 dicembre con i suoi 6 episodi sulle piattaforme streaming Hulu e Peacock, come annunciato nel poster ufficiale che potete vedere a fine articolo. Per quanto riguarda l'Italia, la serie potrebbe entrare a far parte del catalogo Star di DisneyPlus.