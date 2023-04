Drake Bell, denunciata la scomparsa dell'ex-celebrità Nickelodeon

Drake Bell, ricordato soprattutto per il popolare show Nickelodeon Drake & Josh, risulta attualmente disperso in Florida. Secondo la polizia di Daytona Beach, è stato avvistato l'ultima volta mercoledì 12 aprile 2023 ed è perciò considerato "disperso e in una situazione di pericolo".

"Questo è un comunicato ufficiale del dipartimento di Daytona Beach" ha aggiunto di fronte all'incredulità degli utenti, che si chiedevano se fosse tutto uno scherzo. Così riporta il post su Facebook: "*** DISPERSO *** Gli agenti sono alla ricerca di Jared Bell, nato il 27/06/1986. Dovrebbe viaggiare a bordo di una BMW grigia del 2022, mentre la sua ultima posizione nota coincide potenzialmente con l'area di Mainland High School il 12/04/2023 alle ore 21:00. È considerato disperso e in una situazione di pericolo", a cui seguono il recapito telefonico e la mail del detective Jayson Wallace.

Jared "Drake" Bell viene ricordato anche per svariati prodotti cinematografici, quali Serenata alla luna, Jerry Maguire, Alta fedeltà e Superhero - Il più dotato fra i supereroi, mentre tra quelli televisivi – oltre al giù menzionato Drake & Josh – ricordiamo Zoey 101, iCarly, Avengers - I più potenti eroi della Terra e Ultimate Spider-Man. Ha inoltre doppiato un videogioco molto conosciuto – al riguardo, ecco la recensione di Kingdom Hearts 3. Purtroppo, non è la prima volta che l'attore finisce nel mirino mediatico: il 21 dicembre 2015 fu arrestato per guida in stato di ebbrezza a Glendale (California), così come il 4 giugno 2021 a Cleveland (Ohio) con l'accusa di aver tentato di "mettere in pericolo bambini e diffondere materiale dannoso per i minori".

Non è certo la prima volta che assistiamo a dinamiche simili: era nel gennaio 2023 quando Julian Sands di Camera con vista scomparve durante un'escursione in California.