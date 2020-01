Drake conferma: la quarta stagione di Top Boy arriverà nel 2020

Appena qualche mese fa abbiamo visto il trailer di lancio della terza stagione di Top Boy, ma dopo la sua conclusione non si era parlato ulteriori sviluppi per la serie , che ci aveva lasciato con un amaro cliffhanger in bocca. Adesso, la notizia di una quarta stagione arriverebbe direttamente dal rapper Drake.

Il rapper ha confermato il ritorno dello show sulla piattaforma streaming entro la fine dell'anno e l'aggiornamento arriverebbe dopo mesi dalla fine della terza stagione, diffusa per intero lo scorso 13 settembre.

All'inizio di questa settimana, il magazine GRM Daily ha diffuso una foto secondo cui Top Boy era una delle serie più popolari di Netflix uscite del 2019 (qui la Top 10 italiana), con la seguente didascalia ad accompagnare il post: "Vedremo una nuova stagione nel 2020?"

Con grande gioia dei fan lo stesso Drake, ha confermato la notizia commentando: "Certo".

Sul successo della terza stagione, lo showrunner Ronan Bennett ha affermato: "A volte scrivi qualcosa per lo schermo e semplicemente non viene fuori come speravi, anche se tutte le singole parti sono buone, ma in qualche modo quando sono tutte insieme diventano qualcosa di spettacolare. Penso che la nuova stagione sia brillante, davvero, e non vogliamo certo sederci sugli allori."

Quindi possiamo aspettarci un livello simile, se non superiore, dai nuovi episodi, che vedranno ritornare sul set alcune vecchie conoscenze quali Ashley Walters (Dushane), Kane 'Kano' Robinson (Sully) e Micheal Ward (Jamie), poiché proprio su di loro era incentrato il cliffhanger dello scorso finale di stagione.