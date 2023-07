Drake contro Donald Glover nell'ultimo tour: 'This Is America è sopravvalutata'

Il mondo del rap americano è costituito da diverse star internazionale che godono di un successo praticamente senza precedenti in quest'epoca moderna. Una delle star indiscusse del genere, che straccia record su record a suon di visualizzazioni su Spotify è Drake, che nel suo nuovo tour ha attaccato Donald Glover e la sua hit This Is America.

Durante la serata inaugurale del tour "It's All a Blur" di Drake, il rapper si è scagliato contro il rapper/cantante/attore/regista Donald Glover, noto anche con lo pseudonimo Childish Gambino, per la sua canzone "This is America".

Mentre Drake eseguiva la sua hit del 2011 "Headlines", un filmato ha iniziato a far scorrere il testo sopra e sotto di lui sul palco, passando in rassegna vari titoli falsi. Uno di questi, notato dai fan presenti allo spettacolo, recitava: "La canzone sopravvalutata ed esageratamente premiata 'This is America' era in origine un dissing verso Drake".

Anche se la critica potrebbe sembrare uscita dal nulla, il titolo ha un fondo di verità. All'inizio di quest'anno, Glover - che ha interpretato la canzone come Childish Gambino - aveva dichiarato a GQ che l'idea di "This is America" è nata in realtà come un dissing verso Drake.

"Ad essere del tutto onesti, 'This is America' [il testo] era l'unica cosa che avevamo", ha detto Glover. "È iniziato come un dissing verso Drake, ad essere onesti, come un modo divertente di farlo. Ma poi mi sono detto: questa cosa sembra un po' difficile. Quindi ho pensato: "Lasciamici divertire un po'"".

Mentre Glover sembrava ridere al pensiero di polemizzare su Drake, sembra che Drake non l'abbia trovato così divertente, e il rapper ha fatto in modo di incorporarlo nel suo tour.

Tornando alla sua carriera d'attore, Donald Glover sarà nel film di Community, dopo che in precedenza la sua partecipazione era stata messa in dubbio. L'ultima sua fatica come autore è stata la serie Prime Video Sciame; nello stesso periodo ha concluso la sua Atlanta con la Stagione 4.

Qualche tempo fa, l'attore ha anche parlato di un suo ritorno come Lando nell'universo di Star Wars.