Drake pubblica il nuovo disco 'Certified Lover Boy': ci sono anche i Beatles

A pochi giorni dalla pubblicazione di Donda di Kayne West, anche Drake torna sul mercato con il nuovo album "Certified Lover Boy", inizialmente atteso ad inizio 2021 dopo l'annuncio di più di un anno fa.

La lista di featuring è davvero molto ampia ed include JAY-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby e Project Pat e Nicki Minaj.

Tra i campionamenti del disco è presente anche Michelle dei Beatles, in Champagne Poetry, ma anche Life after Death Intro di Notorius B.I.G in Love All e I'm Too Sexy dei Right Said Fred in Love All.

La copertina, che raffigura una serie di memoji femminili che ritraggono donne incinte, è stata disegnata da Damien Hirst.

Certified Lover Boy è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, incluse Spotify ed Apple Music. Sulla piattaforma della società di Cupertino è disponibile anche in formato Lossless ed Apple Digital Master: il brano ha una durata di 1 ore e 26 minuti ed include 21 brani in totale.

Sempre legato al mondo hip hop, di recente Kayne West e Jay-Z sono tornati insieme in vista del lancio di Donda, l'atteso album di Kayne che è stato presentato lo scorso luglio in occasione di una live streaming tenuta su Apple Music.