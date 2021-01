Il dramma di Asia Argento : 'Mia madre era violenta, mi picchiava ogni giorno'

Negli ultimi giorni Asia Argento ha fatto delle scioccanti rivelazioni sul conto di Rob Cohen. L'attrice ha infatti rivelato nella sua nuova autobiografia "Anatomia di un cuore selvaggio" di essere stata drogata e violentata dal regista sul set si xXx. Ora ai microfoni di Silvia Toffanin l'Argento ha rivelato nuovi particolari sulla sua vita.

La sua è stata un'infanzia particolarmente drammatica, segnata da una violenza indicibile: "Mi veniva da ridere quando mi dicevano che ero una viziata e figlia di papà, in realtà era tutto il contrario di tutto. Mia madre era molto violenta con me Mi picchiava ogni giorno. Non so perché facesse così quando ero piccola. Aveva una relazione travagliata con mio padre e si sfogava su di me, secondo lei potevo prendere le botte ed essere cacciata di casa nel cuore della notte".

Le cose sono cambiate al compimento dei 14 anni quando Asia Argento ha deciso di chiedere aiuto a suo padre Dario: "Mi ha picchiato l’ultima volta a 14 anni per il mio compleanno, non mi aveva fatto nemmeno la torta. Allora dissi a mio padre delle botte e mi prese a casa con lui. Quando si rese conto che ero stata vittima di violenze, si è preso tutte le responsabilità di genitore e mi ha dato la stabilità di cui avevo bisogno".

Se il rapporto con il padre Dario Argento, è stato fondamentale nella sua vita, l'attrice ha rivelato di essere riuscita a recuperare in extremis quello con la madre, venuta a mancare lo scorso novembre: "É stata una nonna straordinaria, ha dato ai nipoti quello che non aveva dato a me e io le ho perdonato tutto. La conclusione è stata positiva. A novembre ha avuto un’ischemia grave e sapevo che non voleva rimanere in quello stato. Proprio perché il rapporto è stato così contrastato è stato ancora più doloroso dirle addio. Mi chiudevo nella stanza per non farmi vedere dai miei figli, poi quando ho accettato la dipartita anche il legame con Anna Lou e Nicolas è cresciuto. Sono dolci, educati e intelligenti".

Intanto di recente, Asia Argento ha rivelato che in nessun caso prederà parte all' Isola dei Famosi

