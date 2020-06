Dramma in casa di Chiara Ferragni: 'Matilda ha un tumore'

E' stata una giornata drammatica ieri in casa di Chiara Ferragni, come raccontato dalla stessa influencer ed il marito Fedez. La coppia infatti ha scoperto che Matilda, il bulldog francese che ha fatto anche da cupido alla coppia, ha un tumore.

La Ferragni, nell'invitare i propri follower a pregare per la sua Mati, ha spiegato che di ieri è stata vittima di una crisi epilettica e che a seguito di una radiografia il veterinario ha scoperto la malattia che è molto comune tra i cagnolini di quella razza.

"Oggi mi sono davvero spaventata e ho avuto paura di perderla. Adesso la Mati è dal veterinario e appena starà meglio inizieremo la radioterapia, per non far ingrandire il tumore" ha raccontato Chiara, visibilmente dispiaciuta e preoccupata per Mati (che ha anche un account Instagram con oltre 300mila follower, su cui posta fotografie soprattutto in compagnia del piccolo Leone), che l'accompagna da oltre 10 anni e che dai 2 mesi di vita ha sempre vissuto al suo fianco, diventando parte integrante della famiglia Ferragnez ed anche delle Storie che i due pubblicano quotidianamente.

Proprio Mati è stata oggetto della canzone "Vorrei Ma Non Posto" di Fedez, in cui il rapper affermava che "il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John". La frase ha sancito il primo contatto tra i due, che si sono sposati due anni fa.

L'aria in Chiara Ferragni è radicalmente diversa rispetto a quella di qualche mese fa, quando l'influencer faceva i conti con gli scherzi di Fedez, che a sua volta è stato vittima di un altro scherzo da parte della moglie.