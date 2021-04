Il dramma di Enrica Bonaccorti: 'É stato un momento orribile'

Quest'oggi Enrica Bonaccorti è intervenuta a Verissimo, il programma del sabato di Silvia Toffanin in cui le star dello spettacolo si raccontano a cuore aperto, rivelando talvolta momenti difficili della propria vita e della propria carriera.

L'ex conduttrice di Non è la Rai nel corso dell'intervista ha raccontato uno dei momenti più bui della sua esistenza, ovvero la perdita di suo figlio avvenuta al quarto mese di gravidanza. Il suo annuncio in diretta tv, scatenò non poche polemiche all'epoca dei fatti: "Io ero già mamma da dieci anni. Quel giorno ero in trasmissione e dato che non volevo che questa cosa pesasse, avevo pensato di dirla un minuto prima di dare la linea al Tg1. Lo scandalo fu terribile perché i giornali mi accusarono e mi maledissero parlando di uso privato del mezzo pubblico".

Passato lo stupore iniziale del pubblico e dei media, le cose si acquietarono, ma per Enrica Bonaccorti è iniziato un vero e proprio dramma: "Ero con la mia assistente quando mi sono accorta che qualcosa non andava. Mi hanno portato con l’ambulanza in una clinica, dove sono rimasta per tre settimane. É stato un momento orribile. La cosa più brutta furono due infermieri non professionali, uno disse che il bambino aveva già le spalle larghe e l'altro che aveva la bocca della mamma".

La conduttrice ha poi scherzato sul fatto che questo momento difficile ha permesso a Giancarlo Magalli di diventare il presentatore che tutti noi conosciamo oggi. Infatti, fu proprio lui a sostituirla in tv nei giorni trascorsi in clinica.