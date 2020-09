Dramma al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi allontanato dalla casa: ecco perchè

Le ultime ore sono state particolarmente concitate al Grande Fratello Vip. L'influecer Tommaso Zorzi è stato temporaneamente allontanato dalla casa per alcuni sintomi sospetti che richiedevano necessariamente dei controlli.

Tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 sono stati sottoposti a rigidi accertamenti prima del loro ingresso nella casa. Sono stati sottoposti a quarantena preventiva e poi a tampone ma, ieri si è temuto che uno dei concorrenti potesse essere positivo al Covid-19.

Tommaso Zorzi infatti ha accusato un malore e ha mostrato i sintomi di una febbre piuttosto preoccupante che hanno spinto la produzione ad allontanarlo dalla casa. "Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre. Devo prendere antibiotico e tachipirina" ha dichiarato l'influencer divenuto famoso per il reality Riccanza.

Fortunatamente sono bastate poche ora per chiarire la natura del malessere e, un ulteriore tampone risultato negativo ha sistemato la situazione consentendo a Zorzi di riprendere normalmente la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

"Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il reality. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio" aveva dichiarato Zorzi prima del suo ingresso nella casa. Fortunatamente le cose sono andate per il meglio.

