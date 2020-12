Il dramma di Laura Chiatti: 'Soffro nuovamente di attacchi di panico'

Laura Chiatti tempo fa aveva rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e ora sembra che la compagna di Marco Bocci sia nuovamente ripiombata in questa terribile malattia da troppi sottovalutata.

"L’anno scorso sia Marco sia mia madre sono stati molto male, adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene. Ero guarita e adesso sono tornati. È sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto".

Per l'attrice si è rivelato quindi necessario l'ausilio di uno psicoterapeuta, solo l'aiuto di un esperto può permettere di superare una malattia tanto acuta. Certo fondamentale in tutto è l'apporto della famiglia e dei figli anche se spesso sono la causa di alcuni malesseri: "Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo, ed è questo che tolgono, è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro”.

Laura Chiatti ha rivelato poi di avere una grande passione per Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.