Dramma per Luca Toni e sua moglie: 'Siamo traumatizzati da questa terribile rapina'

Come rivelato dallo stesso Toni attraverso il suo profilo Istagram, negli scorsi giorni la sua famiglia è stata vittima di una tremenda rapina. Dei balordi si sono intrufolati nella sua casa tra le 19.30 e le 21.30, spaventando notevolmente il calciatore, sua mogle Marta Cecchetto e i loro bambini.

Il bomber ha raccontato quanto accaduto sui social: "Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi".

Fortunatamente stanno tutti bene ma Luca Toni è veramente dispiaciuto per quanto accaduto e preoccupato per l'incredibile trauma che i suoi familiari hanno subito: " La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi".

Tempestivo è stato l'intervento della polizia che ha messo in fuga i malviventi: "A seguito della rapina sono intervenute le forze dell'ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via; la vigilanza non si è accorta di nulla. Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti".