Il dramma Luca Ward: 'Ho perso mio padre quando avevo 13 anni'

Luca Ward è una delle voci più iconiche del cinema italiano, nel corso della sua carriera ha doppiato attori del calibro di Russel Crowe ne Il Gladiatroe, Keanu Reeves in Matrix, Pierce Brosnan in James Bond, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction e Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes. Purtroppo però la sua infanzia è stata segnata da un grave lutto.

A soli 13 anni è infatti venuto a mancare suo padre Aleandro: "Avevo 13 anni compiuti da poco. A quell’età non ti aspetti un evento del genere, quello che è stato drammatico è il non poter fermarsi a riflettere su cosa potesse essere accaduto".

Lo shock fu grande per Luca Ward e tutta la sua famiglia, come rivelato nel corso di una lunga intervista a Verissimo: "Lui ha avuto questo evento durante una notte, fu portato in ospedale e lì si riprese. Poi mi ha fatto cenno di avvicinarmi al letto, mi ha aperto la mano, mi ha messo i soldi, mi ha chiuso la mano e mi ha detto ‘Adesso ci devi pensare tu’. Lì non dissi nulla, ho pensato che lo avrebbero operato, sarebbe guarito e ci avrebbe pensato lui. Invece dopo due mesi di coma se ne è andato".

L'obiettivo del doppiatore era quello di riuscire in qualche modo a mantenere la sua famiglia e quindi nonostante la giovane età andò alla ricerca di un lavoro: "Quella mattina uscii di casa, andai in una ditta di traslochi e solo guardando il proprietario, lui ha capito, con un cenno della testa. In paese sapevano delle nostre difficoltà, lui mi disse che mi avrebbe fatto lavorare dalla mattina dopo".

Negli ultimi anni Luca Ward è approdato anche al mondo dei video games, tra le altre, sua è anche la voce utilizzata dal personaggio di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077.