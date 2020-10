Dramma per Mara Venier: 'Il mio cuore è spezzato. Come farò senza di te?'

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier aveva espresso tutta la sua vicinanza all'amico fraterno Gianni Dei, da tempo malato e in condizioni piuttosto critiche. Purtroppo proprio stanotte il volto storico della tv italiana è venuto a mancare, lasciando la conduttrice nello sconforto più totale.

I due erano amici di lunga data e avevano vissuto insieme gli anni più brillanti della televisione italiana, avevano condiviso le difficoltà degli esordi e anche le gioie della definitiva affermazione. Il loro rapporto che proseguiva da ormai 35 anni è stato però interrotto da questa terribile notizia. Mara ha espresso tutto il suo dolore con un sentito post su Instagram, ricordando l'amico di tante avventure, scomparso in uno dei momenti più bui per il mondo dello spettacolo.

"Gianni mio come farò senza di te. Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza. Come farò ???? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio".

Gianni Dei avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 21 dicembre, ed è stato uno dei volti più noti del cinema all'italiana. Il suo incredibile charme gli ha permesso di essere nominato "l'uomo più elegante del pianeta" a pari merito con una delle personalità più importanti del cinema internazionale come Richard Gere.

Non si tratta di certo di un periodo felice per Maria Venier che, ha dovuto affrontare prima un infortunio al piede e poi si è trovata a dover fronteggiare anche le critiche degli haters.