Il dramma di Orietta Berti: 'Osvaldo non mi segue più'

Orietta Berti nelle ultime ore è intervenuta a Oggi è un altro giorno, e ha raccontato il terribile dramma che sta vivendo al fianco di suo marito Osvaldo. L'uomo infatti ha dei gravi problemi di salute che non gli permettono più di stare al fianco di sua moglie come un tempo.

La cantante ha detto: "Ha un carattere d’oro mio marito, adesso non sta tanto bene, ha perso il 50% della vista ma è autosufficiente, solo che si sente perso perché non può più seguirmi". Ha poi aggiunto: "Mio marito Osvaldo non mi segue più nei miei viaggi di lavoro. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi".

Orietta Berti e il suo Osvaldo sono sposati da oltre 60 anni e la loro unione è stata sempre felice. I due già prima del matrimonio erano andati a convivere, prendendo una scelta poco in linea con i tempi e che fece molto scalpore. Ma, sembra che l'uomo sia stato un grandissimo compagno di vita e per questo la Berti ha poi detto: "Osvaldo mi ha sempre rispettata. È stato da subito un marito grande e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata. Non avrei potuto trovare un uomo migliore"