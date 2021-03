Il dramma di Paolo Vallesi: 'Ora posso raccontarlo, ho avuto il cancro'

Paolo Vallesi nella scorsa settimana è stato ospite alla 71esima edizione del Festival di Sanremo dove si è esibito al fianco di Michele Zarrillo e Riccardo Fogli. Di recente però il cantante ha ammesso di aver attraversato un periodo particolarmente difficile a causa di una malattia che lo ha cambiato radicalmente.

"Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica".

Per fortuna Vallesi è riuscito a scoprire casualmente la malattia e dopo pesanti cure oncologiche è riuscito a venirmi fuori ma, questo è stato senza ombra di dubbio un periodo estremamente complesso. Per quanto riguarda la vita privata, Vallesi è stato sposato per molti anni con Cinzia. La coppia ha avuto un figlio nato nel 1997 ma poi le cose sono precipitate e i due hanno deciso di divorziare. Ora il cantante ha una nuova compagna chiamata Sara che gli ha dato tutta la serenità di cui aveva bisogno.

