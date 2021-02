Il dramma di Sara Carbonero: la bella giornalista torna nuovamente in ospedale

Nelle ultime ore brutte notizie giungono dalla Spagna. La bellissima Sara Carbonero, moglie del celebre portiere del Real Madrid nonchè vice direttrice della sezione sportiva di Mediaset Espana, è stato nuovamente ricoverata in ospedale per una recidiva di cancro alle ovaie.

La giornalista si è dovuta sottoporre così ad un nuovo ciclo di cure dopo quelle a cui si era già sottoposta nel maggio 2019. Da poco Sara Carbonero aveva compiuto 37 anni ma, le cose sono precipitate nei giorni immediatamente successivi ai suoi festeggiamenti. Nel corso di un controllo di routine, si è scoperto infatti che il tumore si era ripresentato, nuovamente in forma maligna, e così la moglie di Casillas ha deciso di tornare in ospedale per sottoporsi, se necessario, ad un nuovo intervento chirurgico. Questo sarebbe il secondo intervento dopo quello subito nel 2019.

Questo dramma colpisce la famiglia Casillas-Carbonero dopo il terribile infarto al miocardio avuto dall'ex portiere del Real Madrid nel corso del 2019. Per fortuna in quel caso le cose sono andate nel migliore dei modi grazie soprattutto alla tempestività dei soccorsi. Si spera che anche per Sara Carbonero le cose possano risolversi al più presto, dalla sua ha sicuramente l'appoggio dei tifosi di tutto il mondo.