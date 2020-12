Il dramma di Silvia Toffanin: le parole di Maria De Filippi la fanno commuovere in diretta

Maria De Filippi intervenuta come ospite a Verissimo ha fatto commuovere in diretta Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi non sta vivendo un momento molto facile ma, nonostante tutto ha scelto di apparire in tv al timone del suo storico programma.

"Te lo dico pubblicamente perché è capitato anche a me, so cosa vuol dire e perché si fa. È una scelta forte che non tutti capiscono ma per me è la scelta giusta", le ha detto la De Filippi riferendosi alla perdita subita dalla Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Pochi giorni fa è infatti venuta a mancare la madre della conduttrice ma, quest'ultima ha deciso di non venir meno ai suoi impegni televisivi.

L'intervista è poi continuata e la De Filippi ha voluto parlare del suo caro amico Gerry Scotti risultato nei mesi scorsi positivo al Covid-19: "Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio… Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato. Ero molto felice quando è tornato, l' ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare".

Nella stessa puntata sono stati ospiti a Verissimo anche Greggio e Icchetti.