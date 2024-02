Drea De Matteo su OnlyFans: come sta andando la nuova carriera della star de I Soprano?

Nell'agosto 2023, Drea De Matteo ha deciso di aprire una pagina su OnlyFans e in una intervista al New York Post l'attrice de I Soprano ha aggiornato su questa nuova fase della propria carriera. De Matteo è conosciuta per il ruolo di Adriana La Cerva, fidanzata storica di Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) nella serie HBO.

"Ho continuato a caricare più foto. Mi dicevo, cavolo. In cinque minuti sono stata in grado di ripagare Compass Real Estate, che ha gestito la vendita della mia casa" ha spiegato De Matteo "L'ho fatto ma non volevo farlo, ho ricevuto un sacco di critiche per averlo fatto ed è diventato fottutamente virale e la gente è impazzita".



Nell'intervista si legge il motivo che ha spinto Drea de Matteo all'apertura di un canale su OnlyFans:"Mi hanno messo in mora e la mia casa era allagata, quindi cercavo di venderla rapidamente. Volevo cercare di vederla prima che me la prendessero". Inoltre, la situazione era complicata dai problemi di salute della madre, che soffriva di demenza:"Avevo finito i soldi per il suo caregiver. Non sapevo più quale fosse la direzione giusta".



Inizialmente, l'idea era quella di creare un podcast con il marito Michael Devin sulla piattaforma:"Volevamo metterci un paywall per non essere distrutti dai media. Doveva essere così originariamente, con lui che mi massaggiava i piedi, perché dovevi aggiungere qualcosa di accattivante per OnlyFans" ha dichiarato l'attrice, anche se in seguito ha deciso di passare a foto più esplicite e più redditizie:"Mi fa piacere vedere quelle foto, potrebbero essere qua e là ritoccate ma la verità è che mi registrano mentre facciamo il servizio fotografico in diretta, così i fan possono vedere il servizio fotografico che si svolge in tempo reale".



Una nuova vita per Drea De Matteo, che il pubblico ha conosciuto anche in Sons of Anarchy e Shades of Blue.