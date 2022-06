Dredd, ma che fine ha fatto la serie in sviluppo per la tv? Parla Karl Urban

L'attore di The Boys Karl Urban commenta gli ultimi sviluppi un altro franchise di cui è stato protagonista, e su cui si parla da tempo di realizzare una serie tv: Dredd.

Anche se il mese di giugno sarà dominato da The Boys 3, l'attesa nuova stagione dell'irriverente serie sui supereroi di Amazon Prime Video, a Karl Urban ogni tanto chiedono anche di un certo Giudice Dredd... Specialmente visto che non si granché sull'annunciata serie tv Judge Dredd: Mega-City One.

"A prescindere da un mio possibile coinvolgimento nella serie, credo che sia un titolo davvero meraviglioso" ha dunque affermato di recente l'attore, quando è saltato fuori l'argomento in un'intervista con The Guardian "John Wagner e il suo intero staff di scrittori e illustratori hanno creato così tante storie meravigliose, che io personalmente, da fan di Dredd, amerei vedere [adattate]. E non vedo l'ora di scoprire cosa faranno con tutto ciò".

In passato Urban aveva già parlato di Dredd: Mega-City One e di una sua potenziale partecipazione al progetto, ma erano più parole di speranza che altro. Nel frattempo, l'attore sarà di nuovo protagonista in tv con la già citata terza stagione di The Boys, e dovrebbe presto essere di ritorno anche per l'annunciato sequel cinematografico di Star Trek.