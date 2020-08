Drew Barrymore ci scherza su: 'Hanno rubato il cadavere di mio nonno una volta'

Drew Barrymore ha confermato che il cadavere di suo nonno venne rubato dalla camera mortuaria dai suoi amici per "un'ultima festa". Alcune voci sostenevano infatti che gli attori WC Fields, Errol Flynn e Sadakichi Hartmann avessero "rianimato" il leggendario John Barrymore per un'ultima partita a Poker, e a quanto pare è successo per davvero.

"Non solo è vero, ma è stato fonte d'ispirazione per alcuni film. Anche per il brillante S.O.B di Blake Edwards" ha rivelato l'attrice, che però non è sicura che possa aver ispirato anche Weekend con il morto: "Ho sentito solo alcune voci, ma non ho mai saputo se fosse vero."

"Vorrei che i miei amici facessero lo stesso per me", ha aggiunto. "Questo è lo spirito che mi piace, facciamo un ultimo giro insieme. Penso che la morte porti con sé molta tristezza, e lo capisco, ma se fosse possibile per me, vorrei che tutti fossero felici e celebrativi e facessero una festa. Vorrei questo."

Apparsa l'anno scorso nella terza stagione di Santa Clare Diet, lo ricordiamo, l'attrice prossimamente inaugurerà il suo nuovo talk show, il The Drew Barrymore Show in onda su CBS. Un'anteprima del programma ha mostrato l'attrice che intervistava se stessa da giovane tramite alcuni filmati di una sua ospitata allo show di Johnny Carson.