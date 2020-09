Drew Barrymore Show: L'artista SZA parteciperà alla serie con la canzone 'Drew Barrymore'

Oltre alle ultime dichiarazioni di Drew Barrymore, vi segnaliamo anche un ospite che parteciperà alla prossima puntata del talk show condotto dalla celebre attrice: si tratta dell'artista R&B SZA, diventata famosa dopo il suo album di debutto.

L'episodio andrà in onda il prossimo giovedì 1 ottobre e vedrà la cantante esibirsi nel brano "Drew Barrymore" tratto dall'album di esordio "Ctrl". Dopo la canzone, SZA sarà intervistata dalla conduttrice del programma, discutendo con lei dei suoi prossimi progetti e del suo nuovo singolo, prodotto da The Neptunes e prima canzone inedita condivisa dopo il suo debutto avvenuto nel 2017. Per adesso comunque SZA non ha rivelato altri dettagli riguardo il suo atteso secondo album. Insieme a lei saranno anche presenti altri ospiti come Julianne Moore, Bethenny Frankel, Nicole Richie e Jason Sudeikis.

Il programma radiofonico condotto da Drew Barrymore ha fatto il suo debutto lo scorso 14 settembre, i fan della celebre attrice hanno quindi potuto riascoltarla dopo la cancellazione di Santa Clarita Diet, serie TV prodotta da Netflix e chiusa dopo tre stagioni nonostante il grande successo di critica e pubblico. Nei mesi scorsi l'attrice aveva commentato la fine dello show insieme al collega Timothy Olyphant, dichiarando di aver trovato molto interessante interpretare il personaggio di Sheila Hammond.