Drew Barrymore e Timothy Olyphant commentano la cancellazione di Santa Clarita Diet

La cancellazione di Santa Clara Diet è arrivata a sorpresa a meno di un mese dall'uscita della terza stagione, e i protagonisti dello show Drew Barrymore e Timothy Olyphant hanno espresso la loro gratitudine nei confronti del creatore Victor Fresco.

"Di tutti i personaggi che ho interpretato, Sheila Hammond è uno dei miei preferiti," ha dichiarato l'attrice a The Hollywood Reporter. "Lei e Joel erano una coppia fantastica, che aveva un obiettivo comune. E ho la fortuna di aver lavorato insieme a Tim Olyphant. E' stato un onore fare qualcosa di così delizioso. Sheila vivrà per sempre in me. E sono grata a Victor fresco, che ha creato questo mondo così unico."

"Ho amato lavorare a questo show. Continuerò ad andare e girare le scene. Se non vogliono filmarle, questo lo decideranno loro" ha aggiunto scherzando Olyphant, interprete di Joel Hammond.

La scelta di Netflix, che come di consueto non ha indicato i motivi che hanno portato alla cancellazione dello show, ha sorpreso un po' tutti per via degli ottimi riscontri ottenuti dalla terza stagione di Santa Clarita Diet, che al momento ha ottenuto uno score del 100% su Rotten Tomatoes.

Tutte e tre le stagioni di Santa Clarita Diet sono attualmente disponibili su Netflix.