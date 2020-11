Drew McIntyre commenta l'esito della sfida con Randy Orton per il WWE Championship

Questa notte, durante il main evenet dell'ultima puntata di Monday Night Raw, la sfida tra Drew McIntyre e Randy Orton ha svelato al mondo il nuovo detentore del WWE Championship, e ora è arrivata la reazione del wrestler scozzese.

"Non so nemmeno come esprimerlo a parole" ha dichiarato McIntyre (via Comicbook.com). "Ogni volta che sento 'Drew McIntyre, WWE Champion', non mi stanca mai. Sembra la prima volta. È la seconda volta che detengo il titolo e mi sento esattamente come quando l'ho vinto la prima volta. L'unica cosa che rende questo risultato ancora più dolce è stato l'aver sconfitto Randy Orton."

"Dopo tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che mi ha fatto passare personalmente per portarmi via il titolo all'Hell in a Cell, questo incontro è andato piuttosto bene" ha aggiunto poi McIntyre prima di rivolgersi a Roman Reigns in vista del loro incontro alle Survivor Series: "Mi hai detto di andare a prendere un titolo, Roman. Sono andato a prenderlo, ci vediamo domenica."

Cosa vi aspettate dal match tra McIntyre e Reigns? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che durante le Survivor Series 2020, in onda domenica 22 novembre, verrà celebrata anche la carriera di The Undertaker, che lo scorso giugno ha annunciato definitivamente il suo ritiro dalla scena.