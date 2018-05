Drew Powell ci parla di Butch e del percorso compiuto nella corrente stagione di Gotham

La corrente stagione di Gotham ha visto Butch Gilzean passarne di tutti i colori. Dopo essere stato sparato in piena testa da Barbara nel finale della scorsa stagione, il gangster è finito in coma, è entrato in contatto con svariati prodotti chimici ed è infine risorto come come il brutale Solomon Grundy. Adesso cos’altro lo attende?

Mentre l'attuale stagione di Gotham è sempre più vicina al season finale, Butch ha finalmente recuperato le proprie facoltà mentali e sta cercando di tornare quello di un tempo. Il suo interprete Drew Powell, in occasione dell’evento Heroes and Villains FanFest tenuto a Nashville durante lo scorso weekend, è stato intervistato dai colleghi del portale d’informazione ComicBook, ai quali ha rivelato interessanti dettagli sulla transizione tra i due personaggi.



“Da una parte, la mia pelle è un po’ più pruriginosa del solito” ha scherzato Powell, aggiungendo “Nove mesi di trucco e parrucca sono stati una prassi [pesante]. Ma devo dire che far parte del canone era una cosa che non capivo, né apprezzavo, mentre ora la comprendo. Abbiamo bambole di Grundy per tutta la casa, e mio figlio di sette anni è felicissimo che suo padre sia questo famigerato criminale”.



“L’ho adorato. Ho adorato la trama perché mi piaceva essere Grundy, ma puoi solo grugnire e pronunciare parole monosillabiche per tutto il tempo. Quindi è stato divertente, verso la fine della stagione, riavere indietro il cervello di Butch. Senza spingermi troppo oltre, posso anticiparvi che il finale di giovedì prossimo proporrà un importante cambiamento per il personaggio”.

Per quel che concerne il futuro, l’attore ha affermato: “Quest’uomo ne ha passate di tutti i colori in Gotham. Ho contato tutto: è stato sparato tre volte, gli hanno mozzato la mano, e gli è capitato praticamente di tutto. Quindi penso che, come abbiamo visto al termine dello scorso episodio, voglia affrontare le cose a modo suo. Per lui conta solo Tabitha, è ancora quel cucciolo di cane abbandonato, quindi penso sarà interessante scoprire cosa gli accadrà nel finale. Preparate i vostri popcorn per giovedì”.

E voi, siete del parere che Butch tornerà finalmente alla normalità nel finale di stagione di Gotham che verrà trasmesso giovedì prossimo su FOX?