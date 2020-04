Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: ospiti Bersani, Tajani e Feltri

Come ogni giovedì, torna questa sera su Rete 4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio. Durante il talk show, in onda sulla quarta rete Mediaset, si parlerà della pandemia di Coronavirus che in queste settimane ha costretto milioni di italiani a restare a casa. Non mancheranno ovviamente gli ospiti speciali.

Tra i protagonisti ci sarà Pier Luigi Bersani: l'ex segretario del PD analizzerà insieme agli altri ospiti la situazione economica e social in cui versa il paese in questo difficile momento, ma si parlerà anche della situazione europea, ed in questo frangente si inserisce la presenza dell'ex presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, attuale vicepresidnete di Forza Italia. Ci sarà anche il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ed il direttore di Libero Vittorio Feltri.

Dal fronte "scientifico" invece tornerà in studio l'epidemiologo e virologo dell'Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, che analizzerà l'andamento della curva epidemiologica e la ricerca scientifica e farmacologica.

Su Italia 1, invece, questa sera andrà in onda Tokarev con Nicolas Cage.