Che fine ha fatto Drogon? Tutte le teorie sul misterioso finale di Game of Thrones

Uno dei finali più controversi della storia del genere serial televisivo è quello che di Game of Thrones, conclusosi con l'ottava stagione tra critiche e petizioni. Ciò che è certo, tuttavia, è che lo show targato HBO sia stato in grado di raggiungere vette di popolarità mai viste per un prodotto della televisione, coinvolgendo milioni di fan.

Per non farvi dimenticare l'importanza di questa serie, sulle nostre pagine le abbiamo dedicato diversi approfondimenti, come per esempio in che epoca è ambientato Game of Thrones, un focus sui finali dei personaggi di GOT, o anche un'interessante guida alla visione degli episodi de Il Trono di Spade. E mentre abbiamo cercato di raccogliere informazioni su quando potrebbe uscire lo spin-off di GOT House of the Dragon, oggi invece proveremo a rispondere a una delle domande più richieste dai fan su internet, e che ha generato parecchie teorie interessanti, ovvero, che fine ha fatto Drogon?

Partiamo con ordine. L'ultima volta che abbiamo visto l'ultimo "figlio" superstite di Daenerys (Emilia Clarke), è stato nell'episodio conclusivo dell'ottava stagione, Il Trono di Spade, nel quale il drago, dopo aver assistito alla morte della sua madre, decide di dare fuoco alla vera "causa" della sua morte: ovvero il Trono, quell'oggetto tanto ambito e che tante guerre e disperazione ha portato. Una volta distrutto completamente, Drogon decide di spiccare il volo, e partire probabilmente per lasciare per sempre Approdo del Re.

Quindi ora la domanda potrebbe essere, che fine ha fatto? Rispondere alla domanda in realtà è piuttosto semplice, perché già dalla serie ci viene fornito un indizio importante: in un dialogo tra Bran (Isaac Hampstead-Wright) e Sam, scopriamo che il drago è stato visto l'ultima volta verso Est, in direzione Volantis. E anche David Benioff e Dan Weiss hanno confermato la notizia, quindi siamo sicuri che il drago sia andato a Essos, in una delle colonie più antiche di Valyria.

Se quindi a questa domanda è stato piuttosto semplice rispondere, lo stesso non si può dire della motivazione che hanno portato Drogon in quei luoghi. E da qui sono partite molte interessanti teorie. C'è chi per esempio crede che, semplicemente, il drago abbia voluto riportare il corpo della madre morta nella terra dei suoi avi, o che semplicemente abbia scelto un luogo isolato per poter passare il resto della sua vita.

Eppure ci sono teorie ben più interessanti: la più incredibile, vorrebbe che Drogon abbia portato Daenerys a Volantis per farla tornare in vita nientemeno che nel Tempio del Signore della Luce, che si trova proprio a Volantis, e dove avrebbe potuto trovare Kinvara (Ania Bukstein), la sacerdotessa che aveva affermato come Dany fosse la principessa che fu promessa. Se Melisandre è riuscita, con l'aiuto del signore della Luce, a far tornare in vita Jon Snow (Kit Harington), ci sono delle possibilità che possa succedere anche con Kinvara nel tentativo di riportare in vita Daenerys. Che la madre dei draghi sia destinata a tornare prima o poi, per terrorizzare nuovamente i Sette Regni? Probabilmente non lo sapremo mai, ma ci piace pensarlo.

E ora la palla passa a voi: vi piacciono queste teorie che riguardano il destino di Drogon dopo la fine di Game of Thrones? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!