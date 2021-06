Droids Adventures, la serie animata è in arrivo su Disney+

A partire da oggi negli USA su Disney+ sono disponibili tutti i 13 episodi di Star Wars: Droids Adventures, che segna il debutto su una piattaforma digitale della serie tv animata degli anni '80. Lo show non fa parte del canone ufficiale ma è ambientata cronologicamente tra gli episodi La vendetta dei Sith e Una nuova speranza.

L'inclusione dello show su Disney+ conduce sempre di più la piattaforma streaming ad essere un punto di riferimento unico per tutti i contenuti di Star Wars, sia quelli nel canone che quelli che non ne fanno parte. Un franchise che appassiona da decenni generazioni di cinefili. Ma quali sono gli Jedi più forti della saga di Star Wars? Lo potete leggere nel nostro approfondimento.

Secondo una descrizione sul sito del fandom di Star Wars, "Star Wars: Droids: The Adventures of R2-D2 and C3-PO è una serie tv animata che presenta le gesta dei droidi C3-PO e R2-D2 che, nel corso delle loro avventure, si trovano spesso in compagnia di nuovi padroni e di conseguenza in nuove situazioni pericolose e difficili. La serie è ambientata nel 15 BBY - tra gli eventi descritti in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza".



Nel 1988 il produttore Paul Dini dichiarò:"George Lucas pensava che i migliori personaggi da usare sarebbero stati quelli che non erano così pesantemente legati alle trame dei film, come R2-D2 e C3-PO. I droidi sarebbero naturali per l'animazione perché andare in tutto l'universo ed essere coinvolti con tutti i tipi di creature e mondi che non hanno necessariamente Luke Skywalker, l'Impero o qualsiasi altro di questi elementi. Le uniche costanti sarebbero Artoo e Threepio".



