Drunk History 6: una rilettura della Storia, tra alieni e antico Egitto

L'esilarante serie televisiva Drunk History tornerà il prossimo 18 giugno con la seconda parte della sesta stagione. Per l'occasione Comedy Central ha voluto pubblicare un trailer ufficiale.

I nuovi episodi della sesta stagione di Drunk History saranno, come al solito, incentrati su un nutrito gruppo di attori e di comici che si occuperà di andare in giro per tutto il territorio alla ricerca dei vari racconti storici che le città avranno da offrire. Naturalmente, coma la serie ci ha insegnato, l'alcool farà si che la verità riesca a emergere dalle storie che saranno raccontate. Anche se non sempre si dimostrerà del tutto logica e sensata.

Nel trailer rilasciato dall'emittente televisivo si possono già osservare situazioni al limite del grottesco, come la presenza di Cleopatra, misteriose scene horror, scontri con generali dell'antica Roma e bizzarri alieni.

Tra le celebrità presenti in questa stagione possiamo trovare l'ex interprete di Frodo Baggins, Elijah Wood, che di recente ha parlato anche della serie TV de Il signore degli anelli, accompagnato da Sophia Bush, Josh Charles, Emily Deschanel, Calvin Dutton, Justin Long, Nancy Lenehan, Minka Kelly, Cheryl Hines e Tony Hale.

Dopo l'addio tra Will Ferrell e Adam McKay, la sesta stagione di Drunk History rappresenta una delle ultime collaborazioni tra il noto attore e il regista di Vice - l'uomo nell'ombra, che insieme avevano fondato la casa di produzione Gary Sanchez Productions.