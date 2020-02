Dubbi su Altered Carbon? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione

Tra pochi giorni all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix sarà presente la seconda stagione di Altered Carbon. La showrunner Alison Schapker ha parlato nel dettaglio di alcuni elementi fondamentali che saranno presenti nella serie.

Nell'universo immaginario di Altered Carbon il concetto di morte ha assunto un significato del tutto particolare, nel momento in cui è possibile conservare la propria coscienza attraverso copie di back up e cambiare ripetutamene il proprio corpo. Durante la prima stagione questa peculiarità caratterizzava l'agire del protagonista Takeshi Kovacs, interpretato all'epoca da Joel Kinneman, ma cosa succederà adesso che sono passati trent'anni da quegli eventi?

A fare chiarezza su questa e altre dinamiche della seconda stagione ci ha pensato Schapker durante una lunga intervista concessa al portale Tvguide, dove ha parlato del percorso dell'attore Anthony Mackie come nuovo Kovacs o della possibilità di guardare la serie anche senza conoscere la prima stagione.

Queste le sue dichiarazioni a proposito della presenza di Mackie:

"Quando sono entrata a far parte di Altered Carbon, Laeta Kalogridis aveva già in mente Anthony Mackie come Kovac nella seconda stagione. Per questo io mi sono trovata subito d'accordo, si tratta di un attore fenomenale. Può dare fisicità al personaggio come accaduto nei suoi film con la Marvel, ma anche profondità".

Sul rapporto tra il personaggio e il suo precedente alter ego "Si ritroverà in una condizione emotiva completamente differente. Questo da la possibilità ad Anthony di andare a fondo nella coscienza di Kovacs in un modo completamente nuovo".

L'ambientazione è un altro elemento fondamentale della nuova stagione. La maggior parte degli eventi, infatti, si svolgeranno su Harlan, il pianeta d'origine che il protagonista non vede più da diversi anni. Quando Kovacs tornerà sul pianeta, si renderà conto che adesso tutto è nelle mani del personaggio di Danica Harlan (Lela Loren).

"Il mondo di Harlan sembra essere un pianeta dove sono presenti importanti materiali" ha affermato la showrunner, che ha poi continuato "Lei deve ancora consolidare il proprio potere sul pianeta e si ritrova insieme a molte persone che sono state per molto tempo insieme a suo padre quando quest'ultimo guidava il pianeta".

E per quelli che non hanno visto la prima stagione? La showrunner ci tiene a precisare che la seconda sarà comprensibile a tutti "Abbiamo ideato la seconda stagione cercando di premiare quelli che hanno seguito la prima, ma allo stesso tempo è stata realizzata per essere accessibile anche ai nuovi fan. Ci siamo assicurati che lo show fosse accessibile a tutti, senza perdere tutti i dettagli e i particolari costruiti durante la prima stagione".

Per quel che riguarda il rapporto tra Kovacs e il suo grande amore Quell (Renée Elise Goldsberry):

"Una delle cose che amo di più di Altered Carbon è vedere cosa succede alle relazioni tra le persone e alla nostra umanità, nel momento in cui viviamo in un mondo dove esiste l'immortalità".

La seconda stagione sarà disponibile all'interno del catalogo del colosso dello streaming il prossimo 27 febbraio. Vi ricordiamo, infine, che potete visionare il full trailer di Altered Carbon 2 e dare uno sguardo al cast completo della serie.