Dubbi sulla 'Legge della sorpresa' in The Witcher? Ecco la spiegazione della showrunner

Uno degli elementi narrativi che ha permesso alla trama di The Witcher di poter prendere forma consiste nella famigerata Legge della sorpresa. A parlarne in modo più dettagliato ci ha pensato la stessa showrunner della serie, Lauren Hissrch.

All'interno della serie basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski il legame tra Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri (Freya Allan) rappresenta uno degli elementi principali della storia, un motore immobile da cui dipendono anche i destini degli altri personaggi.

Chi ha guardato l'original di Netflix, sarà a conoscenza del fatto che questo legame nasce dal momento in cui Geralt fa appello alla legge della sorpresa, una particolare richiesta che consiste nel poter ottenere qualcosa di cui l'altra persona ancora non è a conoscenza.

Per tutti coloro che hanno qualche dubbio su come funzioni questa richiesta, ecco che arriva direttamente la spiegazione della showrunner, intervenuta durante un podcast dedicato alla serie:

"Se salvi la vita a qualcuno, quella persona ha un debito nei tuoi confronti. Se in quel momento non dispongono dei soldi per pagarti, possono offrirti una cosa chiamata Legge della sorpresa. Essa consiste nel fatto che tu puoi avere la prima cosa che trovi nella loro casa e che loro non sanno ancora di possedere" Hissrch ha poi continuato facendo riferimento alla vicenda di Geralt "La cosa diventa interessante quando un personaggio torna a casa e scopre di avere un figlio che non sapeva di avere".

Questo è quello che è accaduto precisamente a Geralt, quando fa ricorso alla Legge della sorpresa, non sapendo della gravidanza di Pavetta (Gaia Mondadori), che avrebbe successivamente dato alla luce Ciri.

Vi ricordiamo, infine, che recentemente è stato annunciato un film animato di The Witcher, mentre tra pochi giorni sarà disponibile online la colonna sonora della serie.