Dune: The Sisterhood, il regista di Chernobyl dirigerà i primi due episodi!

Non si sa ancora molto riguardo Dune: The Sisterhood, che è ancora un "work in progress" per Denise Villeneuve. La serie tv, spin-off del kolossal sci-fi uscito lo scorso anno, fungerà da prequel della pellicola.

L'ultimo importante aggiornamento è arrivato nella giornata di oggi e riguarda la regia dello show. Infatti, Johan Renck, il vincitore dell'Emmy Award per la serie HBO Chernobyl, dirigerà i primi due episodi della serie.

Lo show era stato ordinato nel 2019 da HBO Max. A quel tempo, Denis Villenueve, che ha diretto e prodotto il film Dune: Part One del 2021, doveva dirigere il pilot. Tuttavia, Renck, che sta attualmente finendo il film di fantascienza Spaceman con Adam Sandler, Carey Mulligan e Paul Dano, assumerà quel ruolo e farà anche da produttore esecutivo.

Renck ha iniziato la sua carriera nei video musicali, inclusi gli ultimi due video di David Bowie per Blackstar e Lazarus. Ha diretto pilot per serie come Vikings e Bloodline, nonché episodi di Breaking Bad e The Walking Dead. Ha anche diretto tutti gli episodi della serie Sky The Last Panthers con John Hurt e Samantha Morton.

Le vicende di Dune: The Sisterhood seguiranno il romanzo di Frank Herbert e saranno ambientate 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. Vedremo le sorelle Harkonnen combattere le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondare la setta nota come Bene Gesserit .

