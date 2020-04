Duck Tales, la serie animata dà una nuova storia d'origini a Cip e Ciop Agenti Speciali

https://serial.everyeye.it/articoli/recensione-ducktales-della-prima-stagione-del-reboot-40628.html doveva reintrodurre Zio Paperone e la famiglia Duck, mentre la seconda esplorare il mondo dei personaggi del vecchio Pomeriggio Disney, ma è con la terza che gli showrunner Francisco Angones e Matt Youngberg hanno pensato di espandersi ancora di più.

L'opportunità più grande di fare questo arriva comunque dalla possibilità di utilizzare tutti i personaggi del Pomeriggio Disney, format andato in onda dal 1990 al 1997 che comprendeva - tra gli altri - anche Darkwing Duck, Tale Spin, GummiBears e Cip e Ciop Agenti Speciali. E se alla fine della seconda stagione abbiamo avuto modo di assistere alle nuove, metacinematografiche e fantastiche origini di Darkwing Duck, in uno dei primi episodi della terza abbiamo visto quelle di Cip e Ciop e della loro team di Rescue Ranger, non certo senza entusiasmo.



Prima di tutto, Agones e Youngberg hanno potuto adattare i personaggi dopo alcuni difficili accordi di licenza. Questo è accaduto nell'episodio "Double-O-Duck in You Only Crash Twice!", dove Dewey e Launchpad sono pronti a completare un gioco in VR presso la Fun Zone. Il problema è che il videogioco arcade è un portale utilizzato per loschi scopi dall'organizzazione criminale segreta F.O.W.L.



Due membri dell'organizzazione tentano allora di neutralizzare i nostri eroi così da ultimare il piano per distruggere Paperopoli, che consiste nel lancio di una Raggio Anti-Intelligenza creato dal folle scienziato Black Heron, capace di ridurre a zero l'intelligenza del bersaglio colpito o anche di triplicarla. Una tecnologia solida però non esente da test su di un topo da laboratorio, che fortunatamente diventa più intelligente e che scopriamo essere proprio la mitica Gadget, futuro capo dei Rescue Ranger, che arriveranno probabilmente nel futuro della serie.



Che ne pensate?