DuckTales 3: la famiglia sarà molto importante per Darkwing Duck

Abbiamo salutato Darkwing Duck nel nuovo trailer di DuckTales, un personaggio storico che avrà un grande ruolo nella terza stagione, anche a causa di alcuni legami familiari con gli altri paperi.

"Gran parte della serie riguarda l'espansione del mondo di DuckTales, non solo con dei cameo ma con il mondo della famiglia McDuck, per cui ci è sembrato il momento giusto per vedere come il mondo di Jet McQuack crescerà, portando in scena questi nuovi personaggi", ha dichiarato Frank Angones a SYFY.

Nelle nuove puntate verrà dato infatti molto spazio a Darkwing, Jet e Ocalina, dato che l'intento dei produttori è quello di concentrarsi anche sui personaggi dei programmi Disney Afternoon.

"Quella di Darkwing Duck è la storia di un padre, di una figlia e di Jet, e di come riescono a cavarsela in quanto famiglia. È molto importante capire che senza Ocalina e Jet, Darkwing Duck ruoterebbe a vuoto attorno al suo inutile egocentrismo. Il succo sta proprio lì: una ragazza che diventa un'eroina e un'eroe che diventa un padre, e credo che sia molto importante avere questa narrativa d'adozione che consiste nel provare a trovare una famiglia nelle situazioni più improbabili e inaspettate".

Come sempre, nei cartoni e nei fumetti a base di paperi c'è sempre di più di ciò che appare alla vista. Non resta che attendere l'arrivo della terza stagione anche in Italia per scoprire come verrà gestita l'eredità di DuckTales.