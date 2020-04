DuckTales 3: Paperina tra i protagonisti del quinto episodio

Finalmente uno dei debutti più attesi nella terza stagione di DuckTales sta per concretizzarsi. Nel prossimo episodio in onda negli USA il 25 aprile, dal titolo Louie's Eleven, farà la sua comparsa Paperina nelle vesti di organizzatrice di feste altolocate. In una di queste Qua cercherà d'infiltrare i Tre Caballeros per permettergli di suonare.

"Qua ha in programma l'irruzione in una festa altolocata con protagonista la più famosa tastemaker di Paperopoli, Emma Glamour, alla quale i Tre Caballeros cercano di suonare mentre Paperino tenta di superare l'organizzatrice dell'evento, Paperina" recita la descrizione dell'episodio.

Tress MacNeille e Bebe Neuwirth doppiano rispettivamente Paperina ed Emma Glamour.



L'inclusione di Paperina non è di certo una sorpresa, visto che in precedenza era stato annunciato che personaggi famosi come Paperina, Pippo e persino gli agenti speciali Cip e Ciop sarebbero comparsi nella terza stagione. A parte l'episodio iniziale tutte le puntate successive hanno ospitato un personaggio noto e probabilmente sarà così fino al termine della stagione.

"Alcuni sono piccoli cameo altri sono ritorni di personaggi eccellenti" ha spiegato il co-produttore esecutivo Frank Angones.

Bisogna però ricordare che lo showrunner ha escluso la presenza di Topolino in DuckTales, e quindi non vedremo di certo il personaggio tra le guest star della terza stagione, a meno di clamorose sorprese negli ultimi episodi e nonostante le smentite ufficiali.

A quanto sembra l'audio italiano è presente in alcune puntate di DuckTales negli USA.