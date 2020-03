DuckTales: annunciata la data ufficiale della première della terza stagione

Dopo mesi di svariate anticipazioni è stata annunciata la data della première della terza stagione di DuckTales. Paperone, Paperino e tutti gli altri protagonisti torneranno con due episodi dal prossimo 4 aprile. Il comunicato stampa informa che la terza stagione di DuckTales vedrà la famiglia Paperoni intraprendere una caccia in giro per il mondo.

Paperone e i suoi compari andranno alla ricerca dei più grandi manufatti perduti, con un'organizzazione segreta che risale al passato di Paperone, la Fiendish Organization for World Larceny (FOWL), che cerca di fermarli a tutti i costi.

Insieme alla data ufficiale sono state annunciate una serie di guest star che parteciperanno vocalmente alla terza stagione di DuckTales.



Tra i tanti nomi noti che parteciperanno agli episodi anche Giancarlo Esposito, Selma Blair, Kristofer Hivju, Bebe Neuwirth, Retta, Stephanie Beatriz, Jaleel White, Doug Jones, Clancy Brown, James Marsters, Hugh Bonneville, Abby Ryder-Fortson, Tress MacNeille, Bill Farmer, James Monroe Iglehart e Adam Pally.

La terza stagione conterrà in particolare personaggi conosciuti e amati dai fan, come Pippo, Cip e Ciop agenti speciali e molti altri. Anche Paperina è tra le new entry di DuckTales.

La serie animata DuckTales è prodotta da Disney Television Animation, reboot di Ducktales - Avventure di paperi, show animato cult a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90.

