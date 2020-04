Ducktales, in arrivo l'episodio incentrato su Qui: per Danny Pudi sarà fondamentale

Quando la Disney annunciò di essere al lavoro su un reboot di DuckTales molti fan dei Paperi storsero il "becco", ma come sempre la House of Mouse ha dimostrato che mettersi in gioco non è mai un errore. Adesso che un nuovo episodio è in arrivo, cosa ci aspetta? A raccontarcelo il doppiatore del paperotto Qui Danny Pudi.

L'episodio di questa settimana, in uscita nel finesettimana, è intitolato Astro B.O.Y.D. e sarà interamente dedicato al pennuto dalla maglia rossa e al suo incontro con Boyd, un insolito ragazzino che presto scopriremo essere un robot.

"Il prossimo episodio, che adoro, riguarda Qui e il suo tentativo di adattarsi. Con Boyd esiste questa connessione immediata. Ma penso che ci sia molto altro dietro il loro incontro. 'Cosa significa essere una persona? Di cosa ha bisogno veramente? Come si collega tutto questo a Qui?'

"Il suo punto forte è avere sempre un piano, è metodico, ma quando le cose vanno fuori dai binari, cosa che fanno spesso perché è quello che succede in DuckTales, Qui dovrà risolvere la situazione senza la sua Guida. Come può trovare l'equilibrio. "

Ha poi concluso: "Questo episodio, in particolare, è molto divertente per me perché posso passare più tempo con Archimede e con Fenton. È stato bello recitare fianco a fianco con Jim Rash e Lin-Manuel: è stato incredibile. Stare con questi ragazzi è un momento speciale. Penso che questo episodio sia più incentrato sulla crescita di Qui. Penso che con la terza stagione lo stia facendo già da un po'."

Troverete il trailer di Astro B.O.Y.D. nel player in alto e per altre curiosità sul cast e sui protagonisti della serie Disney+ vi suggeriamo il possibile ritorno di Pippo in DuckTales, mentre se non l'avete ancora fatto, ecco le nostre ottime ragioni per recuperare DuckTales