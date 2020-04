DuckTales: l'audio italiano è presente in alcune puntate del catalogo americano di Disney+

Oltre al reboot di Duck Tales, i fan italiani del celebre cartone sui paperi sono ansiosi di rivedere la prima stagione della serie, attualmente assente su Disney+. Alcuni appassionati però hanno scoperto che una traccia audio in italiano è presente nel catalogo americano.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook Disney: Tapes & More, in alcune puntate della prima stagione dello show animato sarebbe presente il doppiaggio italiano. Non solo, a causa di alcune modifiche i primi 5 episodi erano stati doppiati solo in parte, ma nella versione americana sono presenti anche delle parti inedite, incentrate su Paperon de' Paperoni, oltre ad una nuova traccia per i dialoghi mai tradotti di Qui, Quo, Qua e Paperino. Purtroppo non si hanno ancora notizie riguardo l'aggiunta di queste puntate anche nel catalogo italiano della piattaforma streaming della Disney, in cui è presente solo la terza stagione della serie originale.

Se non avete ancora visto il cartone, vi segnaliamo questo articolo riguardo l'ordine esatto degli episodi di Duck Tales, essendo state caricate in modo sbagliato su Disney+. Invece se siete interessati al reboot vi segnaliamo che in America sono disponibili le puntate inedite, che andranno in onda su Disney XD, di seguito potete leggere una nostra recensione di Duck Tales, reboot del 2017.