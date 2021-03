Ducktales: i creatori rivelano: 'Ci siamo ispirati agli X-Men di Chris Claremont'

Anche se il reboot di Ducktales è già giunto al capolinea dopo la terza stagione, sono ancora molte le curiosità legate a questa serie incentrata sull'amatissimo Paperon de' Paperoni e la sua famiglia. Di recente i creatori dello show hanno addirittura rivelato di essersi in parte ispirati all'universo degli X-Men.

Francisco Angones e Matt Youngberg hanno raccontato a Vulture come Chris Claremont e i mutanti della Marvel abbiano influenzato il loro approccio il loro approccio allo show: "Ovviamente siamo stati ispirati dai fumetti di Barks, ma sapevamo che volevamo fare qualcosa che fosse serializzato, volevamo in ogni caso che anche gli episodi stessi potessero essere autonomi e abbiamo tentato di dar vita ad una serializzazione autonoma.

Nel corso dell'intervista hanno poi aggiunto: "Volevamo che ogni storia avesse un inizio, un contenuto e una fine completi come nei fumetti di Chris Claremont sugli X-Men. Leggendoli, ti rendi conto che ciascun numero ha una storia completa, ma non mancano di certo vari intrecci e molteplici narrazioni che sono proseguite per anni, e quell'idea si è evoluta nel modo in cui abbiamo visto DuckTales in generale".

La chiusura di Ducktales non è di certo piaciuta ai fan dello show, che hanno travolto il web con messaggi di protesta, a riguardo i due creatori hanno detto: "Vedere come le persone hanno amato tutti nostri personaggi principali e secondari è stato bello, così come l'essere circondati da tutto questo affetto. Ci fa comprendere che abbiamo svolto al meglio il nostro lavoro".

Vi ricordiamo tra l'altro che la Disney non ha fin qui fornito spiegazioni in merito alla cancellazione di Ducktales. Voi cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti.