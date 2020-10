DuckTales: Darkwing Duck è il protagonista del trailer della nuova puntata

Abbiamo scoperto chi sarà la doppiatrice di Ocalina in DuckTales, nelle scorse ore invece è stato condiviso il trailer dedicato allo speciale incentrato sul personaggio di Darkwing Duck, celebre personaggio della Disney.

Potete vedere il divertente filmato in calce alla notizia, nei trenta secondi che compongono il trailer sono presenti alcuni dei personaggi storici apparsi nelle opere dedicate al celebre supereroe. La puntata, che per l'occasione sarà di un'ora, si intitolerà "Let's Get Dangerous!", come aveva già commentato il produttore esecutivo Matt Youngberg riguardo il ritorno di Darkwing Duck e di Gosalyn: "Per quanto ci riguarda la serie originale di Darkwing Duck era incentrata su una famiglia formata da un padre, sua figlia e un launchpad, i tre arrivavano a scoprire quanto potesse essere pericolosa una famiglia. Siamo entusiasti di poter completare quel trio su DuckTales introducendo il personaggio di Gosalyn nel mondo di DuckTales", per questo siamo sicuri che i numerosi fan delle avventure dei paperi saranno entusiasti di rivedere i loro personaggi preferiti nelle puntate dello show di Disney+.

Ricordiamo che nella versione italiana del servizio streaming della casa di Topolino è presente solo la prima stagione dello show, in attesa di ulteriori informazioni a riguardo vi lasciamo con questa intervista a Danny Pudi di DuckTales.