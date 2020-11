Ducktales, su Disney Plus arrivano le prime due stagioni! Tutti i dettagli

Mentre la nuova serie continua le avventure dei paperi in Ducktales, i fan più affezionati ai personaggi saranno felici di sapere che tra poche settimane potranno rivedere le prime due stagioni dello show andato in onda nel 1987.

Come sapete, nel catalogo del servizio streaming della Disney, per il momento è solo presente la terza delle quattro stagioni che compongono lo show incentrato sulle storie di Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua. Il profilo ufficiale di Twitter di Disney+ ha condiviso un messaggio, che potete trovare in calce alla notizia, in cui ha annunciato le novità di dicembre, oltre a scoprire la data di uscita di Mulan e Soul, il tweet ha permesso ai fan di sapere quando verranno aggiunte le nuove puntate di Ducktales: le prime due stagioni faranno il loro debutto il prossimo 11 dicembre.

Siamo sicuri che questa notizia farà felici tutti gli appassionati dei cartoni prodotti dalla Disney, che potranno così rivedere, o farlo per la prima volta, una delle opere di animazione più importanti, che alla sua messa in onda ha saputo convincere critica e un pubblico più grande rispetto al target. Infine ricordiamo che è presente anche il nuovo reboot della serie, se cercate altre informazioni a riguardo ecco una intervista ad un produttore di Ducktales, in cui parla della nuova stagione.