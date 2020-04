DuckTales: il doppiatore di Pippo vorrebbe tornare nello show

La nostalgia degli show animati targati Disney prosegue nell'ultimo periodo. Stanno tornando prepotentemente show simbolo di una generazione negli anni '90, come DuckTales, Ecco Pippo! e Cip & Ciop agenti speciali, anche nella programmazione di Disney+. Nel recente reboot di DuckTales ha fatto la sua comparsa in un cameo un personaggio speciale.

Si tratta di Pippo, che appare in un cameo nella première della terza stagione dello show animato. Un'apparizione che ha fatto molto piacere ai fan, che hanno potuto constatare come Pippo e il figlio Max (Jason Marsden) appartengano all'universo di DuckTales.

Bill Farmer, doppiatore di Pippo, di recente ha parlato del suo cameo in DuckTales, ammettendo di esser disposto a tornare insieme a Max:"Oh, mi piacerebbe. Adoro quando si fanno riferimenti incrociati con altri personaggi nello stesso universo. E si, mi piacerebbe farlo di nuovo. E chissà, forse torneranno a Spoonerville? Chi lo sa? Mi piacerebbe sicuramente".



Per il momento non si tratta di una concreta possibilità ma certamente l'universo DuckTales sta includendo diversi personaggi noti dell'universo Disney all'interno di questa nuova serie reboot disponibile su Disney+.

Nel prossimo episodio del 25 aprile ci sarà il debutto di Paperina in DuckTales, in un ruolo interessante, quello di un'organizzatrice di eventi di alto livello.

L'audio italiano è stato riscontrato nella versione americana di alcune puntate dello show con protagonisti Paperone e gli altri personaggi che popolano Paperopoli.