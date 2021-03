DuckTales, nel finale della serie reboot c'è un riferimento a Gargoyles

Con l'episodio in tre parti The Last Adventure! si è conclusa, forse troppo presto, la serie reboot targata Disney Ducktales. Nelle sue tre stagioni la serie è stata spesso infarcita di Easter Egg e riferimenti alle proprietà classiche della Casa del Topo, e anche il finale non ha fatto eccezione.

Nell'ultimo episodio di DuckTales è stata infatti chiamata in causa Gargoyles - Il risveglio degli eroi, serie animata andata in onda tra il 1994 e il 1997. L'omaggio arriva grazie a Manny the Headless Manhorse, che ottiene una "nuova versione" della sua testa identica a quella di Golia.

La sua trasformazione, poi, sta anche nella voce: quando grida "I live again!", il pubblico si accorge che si tratta di quella di Keith David, doppiatore di Golia in Gargoyles. Quest'ultimo, anche se non è stata proprio la stessa cosa, ha potuto realizzare così un desiderio che si portava dentro da tempo: prestargli la voce ancora una volta.

"Sapete, noi che eravamo coinvolti fin dall'inizio, ci siamo sempre chiesti perché hanno interrotto Gargoyles" aveva raccontato Keith David nel 2019. "Ci siamo chiesi perché non ci sia mai stato neanche un reboot. Voglio dire, non desidero altro che rivisitare Golia. Era assolutamente uno dei miei personaggi preferiti. Ho sempre sostenuto che da grande vorrei essere come Golia."

