Ducktales: I creatori della serie discutono della rivelazione nella puntata finale

Come sapete, la terza stagione di Ducktales ha concluso le vicende della famosa serie disponibile su Disney+. I produttori hanno quindi discusso degli eventi andati in onda durante il finale dell'opera.

Matt Youngberg e Frank Angones hanno rivelato qualche dettaglio in più sulla puntata conclusiva ai giornalisti di ComickBook.com, in particolare riguardo la vera storia di Gaia, personaggio che non è una parente di Bentina Beakley, ma è legata direttamente a Paperon de' Paperoni. Ecco i commenti dei due produttori: "Lo sapevamo fin dall'inizio, sono presenti anche dei piccoli indizi. Anche nella prima puntata, quando Gaia dice ho voglia di mangiare un hamburger e si mette in posa, a quel punto ti accorgi che sta copiando Paperon de' Paperoni. In particolare dietro di lei è presente una statua messa allo stesso modo, inoltre a livello di design è molto simile a lei, anche le onde nei capelli di Gaia ricordano le piume che Paperon de' Paperoni ha sulle guance. Sapevamo dall'inizio che ogni bambino avrebbe rappresentato un lato del carattere di Paperon".

Ricordiamo che in Italia è presente solo la prima stagione nel catalogo di Disney+, in attesa di vedere gli altri episodi vi segnaliamo questa notizia che svela la presenza di un riferimento a Gargoyles presente in Ducktales.