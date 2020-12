DuckTales, il produttore commenta la chiusura: 'Eravamo preparati all'eventualità'

L'annuncio della chiusura di DuckTales dopo la terza stagione ha lasciato interdetti i tanti fan dello show Disney, in gran parte entusiasti di questo reboot della storica serie andata in onda a cavallo tra gli anni '80 e '90. Stando alle parole di uno dei produttori, però, la cosa non giunge del tutto inaspettata.

"Ci siamo sempre detti di dover affrontare ogni stagione come se fosse l'ultima, non lasciando nulla sul tavolo, affidandoci al fatto che il nostro team sarebbe sempre riuscito a far fronte a tutto. Tenendo bene a mente ciò, abbiamo pensato a questa terza stagione di DuckTales come qualcosa incentrato sul concetto di eredità, sul futuro della famiglia dei paperi e sul significato di tutto ciò, tuffandoci in problemi e misteri che erano stati presentati sin dal primo episodio del nostro show. In fin dei conti, dunque, eravamo preparati all'eventualità che questa stagione potesse essere l'ultima" comincia il messaggio postato su Twitter da Frank Angones.

Il produttore poi prosegue: "Tutto il nostro team è fiero di aver fatto parte della storia di questi personaggi. Ancora di più siamo fieri della community che questo show ci ha regalato, di tutti i fan che abbiamo incontrato online e dal vivo e che condividono il nostro stesso amore per questi personaggi. Siamo sicuri che ci sarà altro da dire più avanti, ma ora come ora vogliamo ringraziarvi per tutte le belle parole e il supporto che ci avete regalato durante quest'avventura, concentrandoci sul consegnarvi una nuova, epica avventura per il Clan 'de Paperoni in chiusura di questa serie. Perché alla fine della storia siamo tutti fan. E siamo tutti una famiglia. E la famiglia è davvero la più grande delle avventure".

La chiusura di DuckTales ha ovviamente scontentato buona parte dei fan, che però potranno a breve consolarsi grazie a Disney+: sulla piattaforma sono infatti in arrivo le prime due stagioni di DuckTales.