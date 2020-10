DuckTales: i produttori sui temi della stagione 3, da Darkwing Duck alla nostalgia

Il coraggioso reboot di DuckTales ha provato ad immaginare da capo la mitica serie a base di paperi, con uno stile rinnovato e trovate decisamente vincenti. Con l'arrivo della terza stagione i produttori hanno chiarito le loro intenzioni, e a quanto pare i fan nostalgici avranno di che essere felici.

"La terza stagione di DuckTales è tutta incentrata sull'eredità. E parte dell'eredità dell'originale DuckTales è legata a quelle serie Disney Afternoon, come Cip & Ciop Agenti Speciali, TaleSpin e Darkwing Duck. Non è a caso che nella terza stagione siano venuti fuori tutti questi personaggi provenienti da Disney Afternnon. È parte di una meta-storia più grande che volevamo raccontare", ha dichiarato Franck Angones in un'intervista per D23.

Abbiamo visto apparire Darkwing Duck nel nuovo trailer di Ducktales, e a quanto pare molti altri personaggi dovrebbero sbarcare nella serie. A tal proposito anche Matt Youngerberg ha detto la sua: "Stavamo spargendo indizi su Darkwing da un bel po' di tempo. I fan di Darkwing erano molto curiosi di scoprire cosa avremmo fatto, perché abbiamo costruito una serie dentro la serie, il ché diverge molto dal mito originale di Darkwing Duck".

In generale gli autori si stanno concentrando sul rispettare il passato della serie, cercando comunque di innovare e di far felici i fan. Nella terza stagione, attualmente in corso negli USA, avremo un episodio incentrato su Qui e uno in cui ritornerà Paperina.