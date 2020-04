DuckTales, lo showrunner toglie ogni dubbio ai fan: 'Topolino non apparirà mai'

È cominciata da appena due settimana la terza stagione dell'ottima DuckTales di DisneyXD, serie reboot dell'omonimo show animato del vecchio Pomeriggio Disney guidata adesso dallo showrunner Frank Angones, che in un recente post condiviso via Twitter ha deciso di chiarire definitivamente l'arrivo o meno di un noto personaggio.

Stiamo parlando di Topolino, che molti fan della serie e della Disney vorrebbero vedere riadattato nella chiave animata del reboot di Zio Paperone e dei restanti paperi. Non per forza nella linea principale della narrazione ma in una specie di episodio crossover, o cose simili. Angones però non è della stessa idea e anzi chiarisce che Topolino non apparirà mai in DuckTales.



Lo showrunner ha chiarito che con il progetto in fase embrionale, lui e i suoi sceneggiatori avevano richiesto la possibilità di utilizzare tre categorie di personaggi: quelli che erano ovviamente apparsi nella serie originale, quelli che fanno parte dell'Universo dei Paperi nei fumetti, e tutti quelli che facevano parte del Pomeriggio Disney, palinsesto animato andato in onda dal 1990 al 1997.



Cip & Ciop Agenti Speciali non erano disponibili all'epoca per motivi legati ad altri progetti, ma essendolo ora Angones ha subito sfruttato l'occasione per inserirli in un cameo nell'ultimo episodio andato in onda. Questo ha spinto i fan a chiedersi se anche l'off-limits Topolino potesse allora comparire, ma lo showrunner ha spiegato che per Micky Mouse non c'è proprio nulla da fare.



