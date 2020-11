DuckTales: la sorella di Paperone fa il suo debutto nel prossimo episodio!

Disney XD ha pubblicato uno sneak peek del nuovo episodio di DuckTales con un personaggio mai visto prima nel riavvio o nella serie originale: Matilda McDuck.

La clip mostra Paperone, Dewey e Gaia che visitano sua sorella Matilda per scoprire cosa è successo al "cucciolo" d'infanzia di Paperone, una ciocca di capelli chiamata Whiskers. Paperone trova Whiskers tra le cose di Matilda, e i due iniziano a litigare. Gaia teme che le sue azioni abbiano spinto i fratelli a litigare, mentre Dewey la rassicura dicendo che "questa non è una lotta, questo è un battibecco - niente pugni, niente lacrime e nessun genitore che interviene". Immediatamente dopo, Paperone chiama sua madre e Dewey ammette: "Ok, ora è una lotta".



Matilda McDuck è stata introdotta negli anni '50 come sorella di Paperone e Hortense McDuck, e la zia di Paperino e Della Duck. Da allora, ha fatto apparizioni rare nei fumetti Disney, anche se questa sarà la prima volta che il personaggio appare in televisione.

Il nome di Matilda è stato visto nel pilot della serie, dove è apparso sul tabellone di Gaia sulla famiglia McDuck. DuckTales non è estraneo all'introduzione di membri della famiglia. Nella prima stagione, i genitori di Paperone hanno fatto il loro debutto sul piccolo schermo, tornando per l'imminente apparizione di Matilda.

Il figlio di Matilda, Gastone, è apparso in tutta la serie. Inoltre, gran parte della trama della prima e della seconda stagione riguardava la scomparsa di Della Duck, la sorella gemella di Paperino e la madre dei protagonisti Qui, Quo e Qua. Con l'arrivo di Matilda, DuckTales ricorda ancora una volta ai fan che il fulcro dello spettacolo è la famiglia. Anche per Darkwing Duck, che ha debuttato nella terza stagione, la famiglia è molto importante.

Se volete recuperare gli episodi di Ducktales potete dare uno sguardo alla nostra guida per mettere ordine su come guardare tutta la serie.